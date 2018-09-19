Krasnodar'da Akhisarspor maçı hazırlıkları tamam

Rusya ekibi Krasnodar, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarın Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Akhisar’da yaptığı antrenmanla tamamlandı.
Rusya ekibi Krasnodar, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarın Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Akhisar'da yaptığı antrenmanla tamamlandı.
Karşılaşmanın oynanacağı Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Teknik Sorumlu Oleg Fomenko yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Akhisarspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.