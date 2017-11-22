Kreş öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören minik öğrenciler, Gölmarmara ilçesi Tiyenli Mahallesinde bulunan Namık Kemal İlkokulu’ndaki kardeşlerine ayakkabı, kırtasiye malzemesi ve hediyeler gönderdi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Asena Demir ve daire başkanlığına bağlı ekipler, Tiyenli Mahallesindeki Namık Kemal İlkokuluna ziyaret gerçekleştirerek, okuldaki öğrencilere kendilerine gönderilen ayakkabı, kırtasiye malzemesi ve hediyeleri teslim etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Koordinasyon İşleri Müdürü Ahmet Cülen de bulundu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Tiyenli Mahallesinde de incelemelerde bulunarak, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip dilek ve talepleri dinledi.