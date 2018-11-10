Küçük Elif, Atatürk'ü anma töreninde gözyaşlarına boğuldu

Manisa'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törene ailesi ile birlikte katılan ortaokul öğrencisi Elif Dirikli saygı duruşu boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80. yıl dönümünde Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Manisa Vali Vekili Ünal Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasını ardından çalınan sirenler eşliğinde 2 dakika boyunca Manisa'da hayat durdu. 2 dakika boyunca cadde ve sokaklarda, evlerin balkonlarında Manisalı vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Küçük Elif gözyaşlarını tutamadı

2 dakikalık saygı duruşu boyunca Şehitler Ortaokulu öğrencisi Elif Dirikli, gözyaşlarını tutamadı. Elif'in hüngür hüngür ağlaması törendeki diğer vatandaşları da duygulandırdı. Törene annesi Ebru Dirikli ile birlikte gelen Elif, Atatürk'ü çok sevdiğini ifade etti. Öte yandan İzmir- İstanbul Karayolu Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobillerin sürücüleri de siren sesiyle birlikte araçlarından inerek, saygı duruşuna katıldı.