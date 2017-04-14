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14 Nisan 2017 16:24

Küçük Hüseyin organları ile 6 kişiye umut olacak

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 6 Nisan tarihinde evlerinin çatısından intihar girişiminde bulunan ve bir haftalık yaşam mücadelesini kaybeden 14 yaşındaki Hüseyin Batuhan Bavli dualar ve gözyaşları içinde toprağa verildi.

Küçük Hüseyin organları ile 6 kişiye umut olacak

14 Nisan 2017 16:24

Bavli’nin organlarının 6 kişiye hayat vereceği öğrenildi.


Turgutlu Atatürk Mahallesi’ndeki evlerinin çatısından intihar girişiminde bulunan ve kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Hüseyin Batuhan Bavli’nin ailesinin isteği üzerine organları bağışlandı. Bugün İzmir Adli Tıp Kurumdan alınarak Turgutlu Hüseyniye Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında minik Batuhan’ın cenazesi ilçe kabristanlığında toprağa verildi.


Organları ile 6 kişiye hayat veren Batuhan’ın organlarının uygun hastalara nakledileceği öğrenilirken, annesi Fatma ve babası Erkin Bavli, cenaze töreni boyunca gözyaşlarını tutamadı. Minik Batuhan’ın tabutuna taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin bayrağı örtülürken, cenaze törenine aile yakınları, öğretmenleri, arkadaşları ve sevenleri katıldı.




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