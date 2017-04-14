Küçük Hüseyin organları ile 6 kişiye umut olacak

Bavli’nin organlarının 6 kişiye hayat vereceği öğrenildi.

Turgutlu Atatürk Mahallesi’ndeki evlerinin çatısından intihar girişiminde bulunan ve kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Hüseyin Batuhan Bavli’nin ailesinin isteği üzerine organları bağışlandı. Bugün İzmir Adli Tıp Kurumdan alınarak Turgutlu Hüseyniye Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında minik Batuhan’ın cenazesi ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

Organları ile 6 kişiye hayat veren Batuhan’ın organlarının uygun hastalara nakledileceği öğrenilirken, annesi Fatma ve babası Erkin Bavli, cenaze töreni boyunca gözyaşlarını tutamadı. Minik Batuhan’ın tabutuna taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin bayrağı örtülürken, cenaze törenine aile yakınları, öğretmenleri, arkadaşları ve sevenleri katıldı.