Küçük mucitler icatlarını yarıştırdı

Saruhanlılı küçük mucitlerin eserlerinin sergilendiği ve 3 farklı kategoride yapılan yarışmada birinci olan okullar Saruhanlı’yı Manisa’da yapılacak olan yarışmada temsil etmeye hak kazandı.

Saruhanlı’da Kodla(Ma)nisa projesi kapsamında yapılan yarışmada 18 ortaokuldan 5. ve 6. sınıf öğrencileri icatlarını tanıtarak 3 kategoride birinci olmak için yarıştı. Saruhanlı belediyesi düğün salonunda yapılan yarışmaya Saruhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Bilgiç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, CBÜ Saruhanlı MYO Müdürü Mehmet Sabih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

’Ambulans vinç’ dikkat çekti

Yarışmada öğrenciler Yazılım, 3B tasarımda ve Robotik kategorilerinde hazırladığı çalışmalarını tanıttı. Yarışmanın en dikkat çeken çalışması ise robotik kategorisinde birinci olan İlçe Kodlama Atölyesi öğrencileri tarafından yapılan ve öğrencilerin ’Ambulans vinç’ ismini koyduğu robot oldu.

“İyi ki varsınız çocuklar”

Beraberindekilerle yarışma stantlarının gezerek öğrencilerin yapmış olduğu projeleri inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, “Hem yarışma hem de bir etkinlik çerçevesinde sizlerle birlikte bulunmaktan mutluyuz, gururluyuz ve coşkuluyuz. Burada birinci olan okullarımız ilde yapılan yarışmaya ilçemizi temsilen katılacaklar. İlçemizi en iyi şekilde temsil edecek okullarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Bizler sizin emrinize amadeyiz. Elimizden geldiği kadar çocuklarımızın önünü açmamız gerekiyor. İyi insan yetiştirmek, çocukları destelemek biz eğitimcilerin, velilerin ve herkesin görevidir. Bu anlamda görevimizi yapmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Tüm katılan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimiz kutluyorum. Teşekkür ediyorum çocuklar” ifadelerini kullandı.

Birinci olan 3 okul Saruhanlı’yı temsil edecek

18 ortaokulun katıldığı ve 3 kategoride düzenlenen yarışmada birinci olan okullar Saruhanlı’yı Manisa’da yapılacak olan yarışmalarda temsil etmeye hak kazandı. Yazılım kategorisinin birincisi Büyükbelen Ortaokulu, 3B tasarımda birinci Nuriye Ortaokulu olurken robotik kategorisinin birinci ise İlçe Kodlama Atölyesi olurken 3 okul Saruhanlı’yı Manisa’da temsil etmeye hak kazandı.