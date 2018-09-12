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Küçük Muharrem Ege'nin vefatı kulübünü yasa boğdu

Manisa’da 7 yaşındaki Muharrem Ege Öztürk’ün antrenman sırasında üzerine kale direğinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi, futbol oynadığı kulüp olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’u da yasa boğdu.

Manisa'da 7 yaşındaki Muharrem Ege Öztürk'ün antrenman sırasında üzerine kale direğinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi, futbol oynadığı kulüp olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'u da yasa boğdu.


Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde bugün antrenman yaptığı sırada üzerine kale direği düşmesi sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Muharrem Ege Öztürk'ün ailesine başsağlığı diledi. Başkan Aktan, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, “Fikri Bayrıl Spor Tesislerimizde bu sabah yapılan antrenmanda minik evladımız Muharrem Ege Öztürk, elim bir kaza sonrasında vefat etmiştir. Genç futbolcumuz Muharrem Ege Öztürk, kaza sonrasında Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Minik yavrumuz, evladımız Muharrem Ege Öztürk'ün vefatı bizleri derinden yaralamıştır. Yaz futbol okullarımızda eğitim gören minik yavrumuz Muharrem Ege Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

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