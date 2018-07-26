Küçük Sanayi Sitesi esnafını rahatlatacak çalışma başladı

Yıl Mahallesi’nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi’ndeki ana kanalizasyon ve yağmursuyu hatları ile ızgaralarda temizlik çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların altyapı kaynaklı sıkıntı yaşamaması için yoğun mesai harcıyor. İl genelinde ana kanalizasyon ve yağmursuyu hatları ile ızgaralarında herhangi bir tıkanıklık yaşanmaması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde 75. Yıl Mahallesi’nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi’nde de temizlik çalışmaları başladı. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte sanayi sitesindeki esnaflar, özellikle yağışlı havalarda mağduriyet yaşamayacak. 75. Yıl Mahalle Muhtarı Aziz Çetintaş, “Mahallemizde bulunan sanayi sitemizde MASKİ ekipleri temizlik çalışması başlattı. Yağmursuyu ve kanalizasyon hattı ile ızgaralarda temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. MASKİ sayesinde sanayi esnafımız rahat ve temiz çalışma ortamına kavuşacak. Biz, bu çalışmaların mahallemizin diğer kısımlarında da yapılmasını istiyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

S.S. Manisa Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ümit Türek ise “Yağışlı havalarda Küçük Sanayi Sitesi’ndeki dükkanlarımız su taşkınlarından çok rahatsız oluyordu. Ayrıca bu su birikintisi ve taşmalar nedeniyle esnafımızın çalışma alanları da çok kısıtlanıyordu. Bilhassa sanayimizin alt bölgesinde daha çok sıkıntı yaşıyorduk. MASKİ yetkilileri ana kanalizasyon, yağmursuyu hatları ile ızgaralarda temizlik çalışmasına başladı. Kapalı olan rögarlar da temizlenerek problemimiz kökten çözülmüş olacak. Bu güzel hizmetlerden dolayı şahsım ve sanayi esnafımız adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.