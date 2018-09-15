Kula, 17 kamerayla 24 saat izlenecek

Manisa'nın Kula ilçesinde, halkın huzuru ve güvenliğini daha iyi sağlayabilmek ve trafik kazalarını en az seviyeye indirebilmek amacıyla kentin 17 farklı noktasına yerleştirilecek olan MOBESE kameralarının fiber optik kablo bağlantı çalışmaları başladı.

Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının ortak projesi kapsamında, ülke genelinde il ve ilçelerde ‘Kent Güvenlik Yönetim Sistemi' çalışmaları devam ediyor. Bu proje kapsamında Manisa'nın Kula ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) bağlantı çalışmaları başladı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde halkın huzuru ve güvenliğini daya iyi sağlayabilmek, trafik kazalarını en az seviyeye indirebilmek ve halkın can güvenliği ile hırsızlıkları en az seviyeye indirebilmek adına çalışmaların aralıksız yapıldığı, bu kapsamda ilçe merkezinde 14 adet hareketli MOBESE ve 3 Plaka Tanıma Sisteminin (PTS) bağlantı çalışmalarının başladığı bildirildi. Türk Telekom Müdürlüğü tarafından bağlantı çalışmaları sürdürülen ‘Kent Güvenlik Yönetim Sistemi' fiber optik kablolar ile döşeniyor. İlçe merkezinde meydana gelen trafik sıkışıklıkları ve kazalarının en az seviyeye indirilmesi, halkın huzuru ve can güvenliği ile hırsızlıkların en az seviyeye indirilmesi için 17 farklı alanda faaliyet gösterecek olan MOBESE'nin bağlantı çalışmalarının tamamlanmasının ardından en kısa sürede faaliyete geçirileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlçenin çeşitli noktalarına yerleştirilmesi planlanan MOBESE kamera sistemleri sayesinde trafik kontrolü ve araç takibi yapıldığı gibi bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberi altına alarak vatandaşların emniyet ve güvenliğinin yanı sıra araç plaka tanıma sistemi de sağlayacak. Güvenliği sağlayan en önemli ekipmanların başında ise MOBESE kameraları geliyor. Güçlü caydırıcılığı olan bu sistem sayesinde hem emniyet mensuplarımızın işi kolaylaşacak hem de ilçemiz 7/24 kontrol altında olacak” ifadelerine yer verildi.