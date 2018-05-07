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07 Mayıs 2018 15:51

Kula Devlet Hastanesine yeni başhekim

Manisa’nın Kula ilçesi Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzman Doktor Mehmet Onur Kahya görevine başladıKula Devlet Hastanesinin yeni başhekimi Uzman Doktor Mehmet Onur Kahya, hastanenin eksikliklerinin bir an önce giderilmesi için gayret göstereceklerini söyledi.

Kula Devlet Hastanesine yeni başhekim

07 Mayıs 2018 15:51

Manisa’nın Kula ilçesi Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzman Doktor Mehmet Onur Kahya görevine başladı


Kula Devlet Hastanesinin yeni başhekimi Uzman Doktor Mehmet Onur Kahya, hastanenin eksikliklerinin bir an önce giderilmesi için gayret göstereceklerini söyledi. Aslen Kulalı olan Başhekim Kahya, yeni görevinden dolayı mutlu olduğunu ve Kula için çalışacaklarını belirterek, "Kula Devlet Hastanesinde görevimize başladık. Kendim Kulalıyım ve memleketimi hizmet etmek için buradayım. Amacımız, verilen sağlık hizmeti çıtasını daha da yükseklere taşımaktır. Tüm doktor, idareci ve hastane personeliyle birlikte bu amaca ulaşabilmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Sağlık konusunda Kula için ne gerekiyorsa yapacağız. Dolayısıyla sağlık hizmetleri konusunda vatandaşımız hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır” dedi.




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