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09 Haziran 2018 22:35

Kula Eğitim-Bir-Sen’den iftar yemeği

Eğitim Bir-Sen Kula şubesi tarafından Yunus Emre Anadolu Lisesi bahçesinde iftar programı düzenlendi.

Kula Eğitim-Bir-Sen’den iftar yemeği

09 Haziran 2018 22:35


Eğitim-Bir-Sen Kula Şubesi, üyeleriyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Sendika üyeleri ve ailelerin buluştuğu iftar programında konuşan Eğitim-Bir-Sen Kula İlçe Temsilcisi Adem Sümen "Biz büyük bir aileyiz. Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Hepimiz büyük bir davanın neferleriyiz. Temelde en büyük gayemiz bu kutlu davaya katkı sağlamaktır. Bu amaçla bu eğitim öğretim yılında yaptığımız çalışmalarda göstermiş olduğunuz fedakarlık takdire şayandır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Sümen’in ardından konuşan AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ise sendika yönetimine çalışmalarından ötürü başarılar diledi.


İftar programına Eğitim Bir-Sen Kula İlçe Temsilciliği tarafından Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen iftar programına 24.Dönem Ak Parti Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, Ak Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkan Yardımcısı Metin Gençay, Eğitim Bir-Sen Kula ilçe yönetim kurulu üyeleri ve aileleri, çevre il ve ilçelerden Eğitim Bir-Sen temsilcileri ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.




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