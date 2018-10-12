Kula emniyetine taze kan

Manisa'nın Kula ilçesine atanan yeni komiser yardımcıları görevlerine başladı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Merkez Amiri olarak atanan Komiser Yardımcısı Sadi Ahmet Akkuş ile İlçe Emniyet Büro Amiri olarak atanan Komiser Yardımcısı Hakkı Korhan İnci görevlerine başladı.

2017 yılında başladıkları Polis Akademisindeki eğitimlerini tamamlamalarının ardından ilk görev yerleri olan Kula'da göreve başlamanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını belirten komiser yardımcıları Kula'ya kısa sürede alıştıklarını ve sevdiklerini ifade etti.