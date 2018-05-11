Kula HEM’den yıl sonu sergisi

Kula Halk Eğitimi Merkezi’nin düzenlediği yıl sonu sergisine, Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Bçvş. Nedim Yerli, İlçe Müftüsü Kamil Kırgız, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ve İbrahim Özel, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kula Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde açılan sergide, kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sergilendi. Serginin açılışında konuşma yapan Kula Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu, açtıkları kurslar hakkında bilgi verdi. Saracaloğlu, "Müdürlüğümüzce mesleki kursların yanı sıra ÖSS, OKS, güreş, jimnastik ve İngilizce kursu gibi sosyal kültürel kurslar ve okuma yazma kursları açılmıştır. Merkezimizce mahalle ve şehir merkezinde de kurslarımız açılmıştır. Bu kurslarımıza 2 bin 500 kursiyer katıldı. Bu yıl açtığımız kurs ve faaliyetlerimiz ile diğer ilçe halk eğitim merkezlerinin üstünde yer alıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Protokol ve davetliler sergilenen el emeği göz nuru ürünleri hayranlıkla inceledi.