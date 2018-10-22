Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taşınıyor

Kula'da uzun yıllardır hizmet veren Hükümet Konağı'nın iyileştirme çalışmaları kapsamında restorasyona girmesi dolayısıyla Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Orman İşletme Müdürlüğü yanında bulunan Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu'nun eski hizmet binasına taşınıyor. Restorasyon çalışmaları başlamadan önce eski üniversite binasına geçici olarak taşınan Kula Kaymakamlığı, Kula Adliyesi, Tapu Müdürlüğü ve Nüfus Müdürlüğü'nün hizmet verdiği eski üniversite binasına taşındıklarını ifade eden Kula İlçe Mili Eğitim Müdürü Adem Sümen, hazırlık çalışmalar devam eden geçici hizmet binasının çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti. Beraberindeki Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci ve Okul Müdürleri ile birlikte yeni hizmet binası inşaatını inceleyen Sümen, “Şuan ki hükümet konağımızda başlayan restorasyon çalışmaları dolayısıyla daha önceden hükümet konağından hizmet veren diğer resmi kurumlarımız Orman İşletme Müdürlüğünün yan tarafından bulunan Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu'nun eski hizmet binasına taşınmıştı. Daha kaliteli ve sağlıklı hizmet verebilmek adına bizde restorasyon çalışmaları başlayan hükümet konağımızdan eski üniversite binasına taşınıyoruz. Taşınma işlemimiz çok yakında sona erecek ve geçici hizmet binamızda hizmet vermeye başlayacağız” dedi.