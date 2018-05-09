Kula Jeopark Ortaokulu’ndan şiir gecesi

Öğretmen, veli ve öğrencilerin şiir okudukları gece izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kula Jeopark Ortaokulu tarafından düzenlenen şiir gecesine ilgi fazla olurken, gecede öğrenciler, veliler ve öğretmenler, çeşitli şairlerin eserlerinden örnekler sundu. Okul öğretmen ve öğrencileri tarafından büyük bir emek harcanarak düzenlenen şiir dinletisi öğrencilerin başarılı performansı ile göz doldurdu. Öğrenciler birbirinden güzel ve duygulu şiirleri göz alıcı bir görsel şölen eşliğinde izleyenlere aktardı. Öğrenci, öğretmen ve velilerin katkılarıyla düzenlenen dinletilerde, ünlü şairlerin unutulmaz şiirleri kadar onların hayatlarına ve diğer çalışmalarına da yer verildi.

Amaçlarının öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya çıkarmak olduğunu belirten Kula Jeopark Ortaokulu Müdürü Enver Yılmaz, "Gerçekleştirdiğimiz bu tür etkinliklerle öğrencilerimizi sadece eğitim-öğretim yönünden değil, sosyal yönden de geliştirmeyi amaçlıyoruz. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin böyle nezih bir geceyi düzenlemesi eğitim konusunda çabalarımızın ne kadar isabetli olduğunun göstergesi. Bu gecenin düzenlenmesinde en büyük paya sahip Türkçe Öğretmenimiz Cüneyt Arıkan’a, Müzik Öğretmenimiz Erkan Semiz’e, Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Zeki Öksüz’e, ilçemizin değişik okullarında görev yapan müzik öğretmenleri; Gizem Işık, Özgür Işık ve Umut Küçük’e, şiir okuyarak gecemize renk katan velilerimiz; Sedef Bilge, Şerife Demir, Ramazan Sümen, Taner Şen, Hasan Şen ve İbrahim İnmez’e okulum adına teşekkür ediyorum. Bu tarz sosyal etkinliklerin devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Geceyi hazırlayan Kula Jeopark Ortaokulu Türkçe öğretmeni Cüneyt Arıkan ise şunları söyledi: "Bu geceyi hazırlanmamızda bizlere desteklerini esirgemeyen okul müdürümüz Enver Yılmaz’a, velilerimize, öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum, yorucu bir çalışma oldu ama hepimiz çok mutluyuz."