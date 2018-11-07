Kula Kaymakamı Duru organlarını bağışladı

Etkinlikler kapsamında Kaymakam Kemal Duru da organlarını bağışladı.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen görevliler, her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ Bağışı Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek organ bağışı topladı. Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanında kurulan stantta vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulunan İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, daire amirleri ve sivil toplum kuruluş başkanlarını da ziyaret ederek organ bağışı için çağrıda bulunuyorlar. Kula İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ile de yapılan çalışmalar kapsamında, okullarda görevli öğretmenler ile bir araya gelen İlçe sağlık Müdürlüğü görevlileri, organ bağışı konusunda bilgi aktararak, öğretmenlerinde organ bağışlarını aldı.

Stantta açıklama yapan Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası olması dolayısıyla sağlıklı yaşam aracı ile birlikte burada stant açtık ve halkımıza organ bağışı çağrısında bulunurken, resmi kurum müdürlerinden, personellerden organ bağışına destek istedik. Bildiğimiz kadarıyla 2018 yılı itibariyle Türkiye'de yaklaşık 25 bin organ bağışı bekleyen hastamız var. Bunlardan her yıl yaklaşık 2 bin kişi organ bağışı beklerken vefat ediyor. Bizde bağış bekleyen hastalarımıza bir basamak, onların şifa bulması için bir yardım olsun diye 3-9 Kasım arasındaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün itibariyle Kaymakamlığımızdan organ bağışı çağrısı yapmaya başladık. Bundan sonra da resmi kurumlarımızda, meslek yüksek okulunda ve çeşitli kurumlarımızda ve halka açık olan kent meydanında organ bağışı çağrısında bulunmaya ve halkımızdan destek almaya devam edeceğiz. Çalışmalarımız bir hafta boyunca devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Duru organlarını bağışladı

Organ Bağışı Haftası münasebetiyle kamu kurum ve kuruluşları gezerek organ bağışı çağrısında bulunan Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar ve beraberindeki görevliler, Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu da makamında ziyaret ederek hafta kapsamında düzenledikleri etkinlikler hakkında bilgi aktardı. Organ bağışı çağrısına duyarsız kalmayan Kaymakam Kemal Duru ise, görevlilerden bilgi aldıktan sonra organlarını bağışladı. Organ bağışının kişinin hayatını kaybettikten sonra organ bekleyen hastalara umut olabileceğinin önemli bir husus olduğunu ifade eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, "Dünyada ve ülkemizde tedavisi ancak organ ve doku nakli ile yapılabilen hastalıklar çok sayıda. Biz hayattayken bağışladığımız organlarımız, biz öldükten sonra birine ve ya birkaç kişiye birden yaşama şansı vermiş olacak. Onları yaşatmış olacağız. Bu bence çok değerli bir husus. Biz, insan olarak bu dünyada sadece kendimiz için yaşamıyoruz. İnsanlık çok önemli bir değer, bunu yaşatmak adına da bizim ölümümüzden sonra, fonksiyon dışı kalacak organlarımız bir başkasının yaşam mücadelesine destek vermek için kullanılması, onun ve ailesinin sevinci her şeye bedel ve çok önemli. Bende bu kapsamda organ bağışımı yaptım. Yine bu konu hakkında çalışan sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum ve başta Kulalı vatandaşlarımız olmak üzere herkesi organ ve doku bağışı yapmaya davet ediyorum.” dedi.

Zabıtalar organlarını bağışladı

Kent Meydanında kurulan organ bağış standına gelen Kula Belediyesi zabıta personeli de organlarını bağışladı. Organ bağışının hayatımızdaki önemine değinen zabıta personeli, öldükten sonra bir kişiye daha yaşam sunabilmenin, umut bekleyen hastalara umut olmanın öneminden de bahsetti.

Türkiye'de organ yetersizliği yüzünden yaşanan ölümlerin giderek arttığını ifade eden Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, "Ülkemizde her yıl organ yetersizliği yüzünden yüzlerce hastamız hayatını kaybetmekte. Bu nedenle organlarımızı bağışlayarak bu hastalarımıza umut olabiliriz. Unutmamak gerekir ki, bugün organlarımızı bağışı bekleyen hastalardan biri kendimiz ya da yakınlarımız olabilir. Bu nedenle Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, personellerimiz ile beraber organ bağışında bulunduk. Organ bekleyen bütün hastalarımıza umut olmak amacıyla, bugünden sonra bütün arkadaşlarımızı ve bütün Kula halkını organlarını bağışlamaya bekliyoruz.” dedi.