Kula Kaymakamı Kemal Duru göreve başladı

Kula Kaymakamı Osman Güven'in tayininin çıkmasının ardından Kula Kaymakamlığı'na atanan Kaymakam Kemal Duru, göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 471 Mülki İdare Amiri'nin görev yerleri değiştirildi. Bu kapsamda Kula Kamakamlığı görevini yürüten Osman Güven'in, Konya'nın Kadınhanı ilçe kaymakamlığına atanmasının ardından Kula Kaymakamlığına Iğdır'ın Aralık İlçe Kaymakamlığı görevini yürüten Kaymakam Kemal Duru atandı. Kaymakam Duru, ilçede bugün resmen görevine başladı. Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü okuduktan sonra 2005 yılında Mülki İdare Amirliği Mesleğine Bilecik Kaymakam adayı olarak başlayan Kemal Duru sırasıyla, Sarıveliler, Harmancık, Adaklı, Kağızman, Kozaklı ilçelerinde görev yaptı. Kaymakam Kemal duru, son olarak Iğdır'ın Aralık ilçesinde görev yaptı.