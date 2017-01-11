Kula projeleri görüşüldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Kula’da hayata geçirdiği ve önümüzdeki dönemde ilçede yapılacak yatırımların değerlendirildiği toplantı, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un da katılımıyla MASKİ’de gerçekleştirildi.

Yaptığı yatırımlarla ilçelerin kaderini değiştiren MASKİ Genel Müdürlüğü, düzenli olarak çalışmaların gelişim sürecini de değerlendiriyor. Bu kapsamda, Kula’ya 32 ayda 32 dev hizmet ile ilçenin çehresini değiştiren önemli altyapı projelerinin içerisinde yer alan MASKİ Genel Müdürlüğü’nde bir toplantı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un el ele vererek ilçeye sunduğu hizmetlerin ardından 2017 yılında ilçeye kazandırılacak projelerde masaya yatırıldı. Toplantıda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Kanalizasyon Dairesi Bakım-Onarım Şube Müdürü Kadri Akkurt, Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatör Vekili ve MASKİ Sorumlusu Adem Zobudoğuş ile Koordinatör Yardımcısı Cihan Biçer yer aldı.



“Vatandaşlarımızın talebine cevap veriyoruz”

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, ilçe ayırt etmeksizin vatandaşa hizmet ulaştırmanın bilincinde olarak çalıştıklarını ve bundan sonraki süreçte de bu hizmetlerin devam edeceğini söyledi. Genel Müdür Coşkun, “Gerek 95 Mahalle Projesi olsun gerekse içme suyu sondaj çalışmalarımız olsun birçok noktada vatandaşlarımızın talebine cevap verdik. Uzun yıllardır vatandaşlarımızın çekmiş olduğu sıkıntıları ortadan kaldırdık. Bundan sonrada çalışmalarımız devam edecek. Bu sebeple bugün yine projelerimizi değerlendirmek için toplandık” dedi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da ilçelerinde yapılan hizmetlerin Kula için çok önemli olduğunu ve şu ana kadar başladıkları işlerin üstesinden başarıyla geldiklerini belirtti. Başkan Tosun, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ile üstesinden gelemeyeceğimiz iş olmadığını 32 ayda gösterdik. İlçemizde MASKİ Genel Müdürlüğü’nün faaliyet alanı içerisinde yer alan işler sayesinde 40-50 yıllık sıkıntılar ortadan kaldırılarak, uzun ömürlü sistemlerle mahallelerimizde önemli bir dönüşüme imza atılıyor. Yetersiz olan içme suyu için sondajlar açılmış olup, kötü durumda bulunan depoların bir kısmı yenilenmiş, bir kısmı ise bakım-onarım çalışmaları yapılarak vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Bu hizmetlerin katlanarak büyümesi için MASKİ Genel Müdürlüğü ile sürekli olarak dirsek teması halindeyiz. Hemşehrilerimizin hiç şüphesi olmasın, ilçemize yatırımlarımız devam edecek” dedi.