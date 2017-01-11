Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 17:21

Kula projeleri görüşüldü

Kula projeleri görüşüldü

11 Ocak 2017 17:21

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Kula’da hayata geçirdiği ve önümüzdeki dönemde ilçede yapılacak yatırımların değerlendirildiği toplantı, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un da katılımıyla MASKİ’de gerçekleştirildi.
Yaptığı yatırımlarla ilçelerin kaderini değiştiren MASKİ Genel Müdürlüğü, düzenli olarak çalışmaların gelişim sürecini de değerlendiriyor. Bu kapsamda, Kula’ya 32 ayda 32 dev hizmet ile ilçenin çehresini değiştiren önemli altyapı projelerinin içerisinde yer alan MASKİ Genel Müdürlüğü’nde bir toplantı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un el ele vererek ilçeye sunduğu hizmetlerin ardından 2017 yılında ilçeye kazandırılacak projelerde masaya yatırıldı. Toplantıda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Kanalizasyon Dairesi Bakım-Onarım Şube Müdürü Kadri Akkurt, Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatör Vekili ve MASKİ Sorumlusu Adem Zobudoğuş ile Koordinatör Yardımcısı Cihan Biçer yer aldı.

“Vatandaşlarımızın talebine cevap veriyoruz”
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, ilçe ayırt etmeksizin vatandaşa hizmet ulaştırmanın bilincinde olarak çalıştıklarını ve bundan sonraki süreçte de bu hizmetlerin devam edeceğini söyledi. Genel Müdür Coşkun, “Gerek 95 Mahalle Projesi olsun gerekse içme suyu sondaj çalışmalarımız olsun birçok noktada vatandaşlarımızın talebine cevap verdik. Uzun yıllardır vatandaşlarımızın çekmiş olduğu sıkıntıları ortadan kaldırdık. Bundan sonrada çalışmalarımız devam edecek. Bu sebeple bugün yine projelerimizi değerlendirmek için toplandık” dedi.
Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da ilçelerinde yapılan hizmetlerin Kula için çok önemli olduğunu ve şu ana kadar başladıkları işlerin üstesinden başarıyla geldiklerini belirtti. Başkan Tosun, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ile üstesinden gelemeyeceğimiz iş olmadığını 32 ayda gösterdik. İlçemizde MASKİ Genel Müdürlüğü’nün faaliyet alanı içerisinde yer alan işler sayesinde 40-50 yıllık sıkıntılar ortadan kaldırılarak, uzun ömürlü sistemlerle mahallelerimizde önemli bir dönüşüme imza atılıyor. Yetersiz olan içme suyu için sondajlar açılmış olup, kötü durumda bulunan depoların bir kısmı yenilenmiş, bir kısmı ise bakım-onarım çalışmaları yapılarak vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Bu hizmetlerin katlanarak büyümesi için MASKİ Genel Müdürlüğü ile sürekli olarak dirsek teması halindeyiz. Hemşehrilerimizin hiç şüphesi olmasın, ilçemize yatırımlarımız devam edecek” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç