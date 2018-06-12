Kula protokolü iftarda buluştu

Kula Hacı Ömer Özboyacı Anadolu Teknik Lisesi Öğrenci Yurdu yemekhanesinde gerçekleştirilen iftarda birlik beraberlik vurgusu yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen’in okuduğu duanın ardından bir konuşma yapan Kula Kaymakamı Osman Güven, katılımcılara teşekkür ederek, "Burada daire müdürlerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye yani ilçemizi idare eden bir heyet var. İlçemizde kurumlarımız arasında güzel bir birliktelik ve koordinasyon sağlanmış durumda. Bunun semeresini de gelen hizmetlerle görüyoruz. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz devam ederek Kula’ya kazandıracağımız birçok hizmetimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bir ilk olan Kula Jeoparkı’nı ilçeye geldiğinde öğrendiğini anlatan Kaymakam Güven, "Kula’nın turizm şehri olma yolunda yolunu açacak bir proje. İlçe olarak hepimiz bunu sahip çıkmalıyız. Bu güne kadar gelmesinde emeği geçen herkese sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Şimdi hepimiz Kula’nın turizmine sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Kaymakam Osman Güven tarafından verilen iftar yemeğine, Kula Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, banka müdürleri, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı.