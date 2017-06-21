Kula protokolü, STSO’nun iftar programına katıldı

İftar sofrasında Kula protokolü, oda yönetici, üyeleri ve vatandaşlarla birlikte iftarını açan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli’den sonra Kula’da da iftar sofrasını geleneksel hale getirdikleri ifade etti. Her yıl olduğu gibi Kula’da iftar sofrası kurduklarını söyleyen Yüksel, “Bugün yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz, Kula protokolü ve Kulalı üyelerimiz ile birlikte iftarımızı açtık. Kula’nın Sayın Kaymakamı, Jandarma Komutanı, sivil toplum kuruluşları başkanları yemeğimize katılarak bizleri onurlandırdılar. Ramazan iftar soframıza genellikle kenar mahallelerde yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hayırsever vatandaşların da destek verdiği iftar çadırında hergün, Salihli’de, Kula’da ve Selendi’de iftar soframız var vatandaşlara 4 çeşit sıcak yemek ikram ediliyor.” dedi.

STSO tarafından gerçekleştirilen iftar programına Kula Kaymakamı Osman Güven, İlçe Jandarma Komutanı Hikmet Aybars Hayta, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Esnaf Odası Başkanı Aytekin Şadan, Şoförler Odası Başkanı Oktay Kırlı, Dericiler Odası Başkanı Yunus Kilimci, TSO yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Kulalı oda üyeleri katıldı.