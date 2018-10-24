Kula protokolü üniversiteli öğrenciler ile bir araya geldi

MCBÜ Kula Meslek Yüksek Okulu tarafından eğitim öğretim yılı için yürütülen çalışmalar kapsamında üniversite öğrencilerinin Kula'yı daha iyi tanıyabilmesi ve öğrencilerin istek ve sorunlarının çözülebilmesi amacıyla üniversite öğrencileri ve Kula protokolü bir araya geldi.

Kula'nın tarihçesi ve tanıtımının yapılarak başlayan ve sohbet havasında geçen toplantıda konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, üniversite öğrencilerinin Kula'ya daha iyi alışabilmesi ve Kula'nın tarihi ve turistlik yapısından daha kolay faydalanabilmesi için kaymakamlık olarak yürütülebilecek çalışmalar konusundan bilgiler verdi. Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde bulunmayan tarihi-turistlik yapılar ve Kula için büyük bir gurur olan Efeler Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor sayesinde üniversite öğrencilerinin ilçede yüksek düzeyli spor müsabakalarına katılarak, hatta Jeopark Kula Belediyespor altyapısında görev alarak yeteneği olan öğrencilerin de voleybol takımına kazandırılması imkanının bulunduğunu söyleyen Kaymakam Duru, Kula'da yapılabilecek bir çok sosyal faaliyet hakkında da bilgiler verdi.

Kendi öğrencilik yıllarından örnek vererek kendisinin bu imkanlar doğrultusunda öğrenim görmediğini ve Kula'da okuyan öğrencilerin sosyal imkanının oldukça fazla olduğunu da ifade eden Kaymakam Duru, Kula için özdeşleşmiş bir cümle olan “Kula, nasip olmaz her kula” sözüyle Kula'da öğrenim gören öğrencilerin farkının ortada olduğunu kaydetti.

Kaymakam Duru'nun konuşmasının ardından öğrenciler ve Kula protokolü arasında sohbet havasında geçen soru cevapların ardından öğrencilerin istek ve sorunları tek tek dinlenerek çözüme kavuşturulma noktasında kararlar alındı.

MCBÜ Kula Meslek Yüksekokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula İlçe Mili Eğitim Müdürü Adem Sümen,Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Yaman, Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Onur Kahya, okul öğretmenleri, okul yöneticileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluş başkanları ve öğrenciler katıldı.