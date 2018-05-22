Kula Süt Birliğinden iftar programı

Kula Süt Üreticileri Birliği, Dünya Süt Gününün bu yıl Ramazan ayına gelmesi nedeniyle iftar programı düzenledi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı iftar programında konuşan Kula Süt Birliği Başkanı Harun Uysal, süt tüketimi hakkında toplumu bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bugün, yıllık kişi başına içme sütü tüketimi Avrupa Birliği ülkelerinde 89 kilogram, Avustralya’da 107 kilogram, ABD’de 83 kilogram düzeyinde. Bu rakam Türkiye’de ise 26 kilogram civarında seyrediyor. Bizim biraz daha süt içmemiz gerek. Kula süt üreticileri birliği olarak, Dünya Süt Günü ve haftası aracılığıyla toplumumuzu süt tüketimi hakkında bilinçlendirmek, sağlık için çok değerli bu içeceğin içilmesini teşvik etmek için kula süt birliği olarak farklı çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İfrat programına TBMM Kit Komisyon Başkanı Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Kula Kaymakamı Osman Güven, Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Esnaf Odası Başkanı Aytekin Şadan, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, siyasi parti yöneticileri, üreticiler ve davetliler katıldı.