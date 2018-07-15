Kula ve Salihli’de İHA’nın 15 Temmuz sergisine büyük ilgi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde İHA muhabirleri tarafından çekilmiş fotoğraflardan oluşan ’Oradaydık, unutmadık, unutturmadık’ fotoğraf sergisi Kula ve Salihli ilçelerinde de açıldı. Kula’da ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında protokol üyeleri ve ilçe halkının katılımıyla ilçe şehitliği ziyaret edildi. Burada vatan toprakları uğruna can veren aziz şehitler için dualar edildi. Daha sonra Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezi’nde, İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çektikleri fotoğraflar sergilendi. Serginin açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, o hain gecede tüm Türkiye’de yaşanan destansı kahramanlıkları, milletin vatan sevgisiyle tankların önüne yatmasıyla hafızalara kazınan fotoğrafları yakından inceledi. Serginin ardından Şah Süleyman Camii’nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Kula Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz etkinliklerine, Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Yıldırım, Kula İlçe Jandarma Komutan Vekili Muammer Kaplan, Kula İlçe Jandarma Karakol Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş Memduh Tezel, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Mehmet Subay, Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, Kula Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Çürük, Kıbrıs gazileri, siyasi parti yöneticileri ve üyeleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İHA, 15 Temmuz gecesini Salihli’de fotoğraflarla hatırlattı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde Türk milletinin destansı direnişini kayıt altına alınan İHA tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı ’15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi’ Manisa’nın Salihli ilçesinde, Kaymakamlık ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı’nda açıldı. Gün boyu açık kalacak olan ’Oradaydık, unutmadık, unutturmadık’ adlı fotoğraf sergisinde 60 eser yer alırken, Salihlili vatandaşlar sergiyi büyük ilgi gösterdi. İHA’nın fotoğraf sergisi, sergiyi gezen vatandaşlara hain darbe gecesindeki o anları tekrar yaşattı.

Sergiyi gezen Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, "15 Temmuz kahramanlık destanının hafızalardan silinmemesi için etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerimizden bir tanesi de fotoğraf sergimizdir. Vatandaşlarımızın sergiyi gezerek o gün yaşananları tekrar görmesini istedik. Herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olma ruhunu elde eder” dedi.

"Bu aslında milletin bir zaferi” diyen Kaymakam Çelenkoğlu, "Cumhurbaşkanımızın direktifiyle milyonlar sokaklara dökülmeseydi, bugün bu halde yaşıyor olamayabilirdik” ifadelerini kullandı.

"İhlas Haber Ajansı’na ölümsüzleştirilen o anlar için teşekkür ediyorum"

Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ise "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde İhlas Haber Ajansı’nın o gecedeki, o anı sonsuzluğa ulaştıran görüntülerini bugün burada hep birlikte izledik. Bu anlamda İhlas Haber Ajansı’na ölümsüzleştirilen o anlar için teşekkür ediyorum. Milletimizin ve ülkemizin birlik ve beraberliği adına 15 Temmuz bizim için kötü bir tecrübe oldu ama iyi tarafı da şu oldu. Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde kenetlendiğinde, onu hiçbir gücün ayıramayacağını, bölemeyeceğini ve parçalayamayacağını anladı. Bizim de temennimiz milletimizin ve ülkemizin, birlik ve bütünlüğümüzün sonsuzluğa kadar devam etmesidir” diye konuştu.

"İHA güzel bir görev üstlenmiş"

İHA’nın Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı’nda sergisini gezen vatandaşlardan Yaşar Karaman, "İHA güzel bir görev üstlenmiş. Allah hepinizden razı olsun. Allah bu millete böyle bir günü hiçbir zaman yaşatmasın. En büyük arzumuz, temennimiz bu. İnşallah sizlerin de bu göreve devam etmenizi, bu ülke milletinin hayırlara vesile olmasını sebep olmanızı hepinizden temenni ediyor ve sevgilerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Serginin açılışına ise Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 2. yıl dönümü kapsamında Salihli’de anma etkinlikleri düzenlendi. Anma etkinlikleri kapsamında Asri Mezarlık’taki şehitlik ziyaret edilirken, Kur’an-ı Kerim okunup dua adildi. Öğle namazı öncesi Hamidiye Camii’nde Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim okunurken, öğle namazı sonrası Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’nda hayır yemeği verildi.