Kula ve Selendi SGK’ye yeni müdür

Kula SGK İlçe Müdürlüğü görevine Mehmet Dutar atandı. Daha öce Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Eskişehir ve Batman’nın Kozluk ilçesinde görev yapan Dutar, Kula’daki görevine başladı. Kulalı vatandaşlar için en iyi hizmeti vereceklerini açıklayan Dutar, "Çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilçede yaşayan tüm vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Selendi SGK İlçe Müdürlüğüne atanan Ayhan Çapın da görevine başladı. Nisan ayında Selendi’de açılan SGK İlçe Müdürlüğüne asaleten atanan Çapın, "Selendi çok mütevazı bir ilçe. Yeni açılan kurumuzda ilçe halkımızla birlikte birçok sorunu hep birlikte el birliği içerisinde aşacağımıza inanıyorum" dedi.