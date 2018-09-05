Kula’da 13 okul beyaz bayrak aldı

Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi Öğrenci Yurdu yemekhanesinde düzenlenen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, hedeflerinin beyaz bayrak alan okul sayısını artırmak olduğunu belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geçen yıldan bu yana çeşitli projeler üretme çabası içerisinde olduklarını ifade eden Sümen, bunlardan bir tanesinin de ’Temiz ve Sağlıklı Okul’ projesi olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sağlık Bakanlığı ile birlikte uyguladığı projeye Kula’dan müracaat eden okullardan 13’ünün beyaz bayrak almaya hak kazandığını kaydeden Sümen, “Bugün bayraklarıyla birlikte sertifikalarını da okullarımıza teslim ettik" dedi.

Kula’da bugün beyaz bayrak sahibi 13 olan okul sayısını önümüzdeki dönem daha da yükseltmek istediklerini de vurgulayan Sümen, "Burada bir komisyon çalışıyor. Okullar yerinde inceleniyor, gerekli hijyen ve temizlik çalışmalarına bakılıyor. Öğrencilerimizin günlük yaklaşık 7-8 saati okullarda geçiyor. Okulların bu açıdan hijyenik olması, öğrencilerimizin yaşam alanlarının güzel olması bizler için son derece önemli. Bunun gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu tip projelerimiz artarak devam edecek. Gönlümüz bütün okulların böyle olmasını istiyor. Hem fiziki şartları iyileştirmek, hem de bu tür projeleri sonuçlandırarak inşallah okullarımızın zaman içerisinde beyaz bayrağa kavuşmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

Törenin sonuna beyaz bayrak almaya hak kazanan 13 okul müdürüne bayraklarını ve sertifikalarını Kula Kaymakamı Osman Güven takdim etti. Ayrıca Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen’e de göreve geldiği günden bu yana yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim edildi.

Beyaz bayrak dağıtım törenine Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Özel ve Hüseyin İzci ile okul müdürleri katıldı.