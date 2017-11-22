Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 15:02

Kula’da 147’ye teşekkür ihbarı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından velilerin talep ve şikayetlerini iletmeleri amacıyla kurulan "MEBİM 147" telefon hattını arayan bir veli Kenan Evren İlkokulu öğretmeni Hatem Gezici’ye başarılarından dolayı teşekkür etmesi nedeniyle Kula Kaymakamı Osman Güven okula gelerek öğretmen Gezici’ye başarılar diledi.

Kula’da 147’ye teşekkür ihbarı

22 Kasım 2017 15:02


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından velilerin talep ve şikayetlerini iletmeleri amacıyla kurulan "MEBİM 147" telefon hattını arayan bir veli Kenan Evren İlkokulunda görev yapan öğretmen Hatem Gezici’ye teşekkür etti. Kula Kaymakamı Osman Güven ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen de okula gelerek öğretmen Hatem Gezici’ye başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu. Böyle bir ihbarı aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Kaymakam Güven, öğretmen Gezici’ye de teşekkür dileklerini iletti. 1/C sınıfı öğretmeni Hatem Gezici ise "Teşekkür ihbarını Kaymakamımız Osman Güven ve Milli Eğitim Müdürümüzden duymak beni çok mutlu etti. Biz öğretmenler olarak çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmek Türkiye Cumhuriyeti Devletine iyi fertler yetiştirmek için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.


Kaymakam Güven daha sonra öğrencileri de ziyaret ederek çikolata dağıttı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
15
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç