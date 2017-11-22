Kula’da 147’ye teşekkür ihbarı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından velilerin talep ve şikayetlerini iletmeleri amacıyla kurulan "MEBİM 147" telefon hattını arayan bir veli Kenan Evren İlkokulunda görev yapan öğretmen Hatem Gezici’ye teşekkür etti. Kula Kaymakamı Osman Güven ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen de okula gelerek öğretmen Hatem Gezici’ye başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu. Böyle bir ihbarı aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Kaymakam Güven, öğretmen Gezici’ye de teşekkür dileklerini iletti. 1/C sınıfı öğretmeni Hatem Gezici ise "Teşekkür ihbarını Kaymakamımız Osman Güven ve Milli Eğitim Müdürümüzden duymak beni çok mutlu etti. Biz öğretmenler olarak çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmek Türkiye Cumhuriyeti Devletine iyi fertler yetiştirmek için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kaymakam Güven daha sonra öğrencileri de ziyaret ederek çikolata dağıttı.