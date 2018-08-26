Kula’da 26 içme suyu deposu daha yenilenecek

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarında yürüttüğü bakım onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kula ilçesinde 26 adet içme suyu deposunda bakım onarım çalışması hayata geçirilecek. 900 bin TL yatırım bedeli ile yapılacak çalışmanın yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.

Her şey günümüz standartlarına uygun hale getirilecek İçme suyu depolarında manevra odalarından dış cephelere, yalıtım sisteminden fayans döşemesine kadar birçok alan yenilenecek. Ayrıca, himaye çiti ile çevrilecek olan depolara dışardan müdahale edilmesinin önüne geçilecek. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlar daha sağlıklı ve güvenli sistemler üzerinden içme suyu tüketecek.

Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesinde 154 Mahalle Projesi ile başlattığı alt ve üstyapı yenileme çalışmalarında hız kesmiyor. Proje kapsamında Demirci ilçesine bağlı Minnetler Mahallesi de sağlıklı altyapıya kavuşturuldu. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından mahallede 7 kilometre yeni kanalizasyon ve 4 kilometre içme suyu şebekesi inşa edildi. Ayrıca hayata geçirilecek foseptik imalatı sayesinde de eskisine göre çok daha modern bir sistem temin edilecek. Kilit parke ve bordür taşı döşeme çalışmaları da kısa süre içerisinde başlatılarak mahallenin üstyapısı da yapılacak. Ayrıca MASKİ, Gördes ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde mevcut içme suyu hattında kireç nedeniyle yaşanan tıkanma sorununu yenileme çalışması ile giderdi. Aynı zamanda içme suyu hattında temizlik çalışması yapılarak mahalle sağlıklı şebekeye kavuşturuldu.