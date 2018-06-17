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17 Haziran 2018 20:08

Kula’da 3. futbol şöleni başladı

Kula Belediyesi tarafından bu sene 3’üncüsü düzenlenen ve her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilmesi planlanan Jeopark Futbol Turnuvasının açılış maçını şöhretler takımı yaptı.

Kula’da 3. futbol şöleni başladı

17 Haziran 2018 20:08

Futbol ateşinin Kula’yı sardığı ilk günde yeşil sahalara geri dönen futbolun emekçileri oynadıkları futbol ile büyük alkış aldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan turnuva, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un açılış konuşmasıyla devam etti. 10 takımın katıldığı futbol turnuvasında yönetici ve takım sporcularına başarılar dileyen Başkan Tosun, Kula’da sporun önemini daha iyi anlamak ve Kulalılara spor bilincini arttırmak için her sene bu turnuvayı düzenleyeceklerini ve turnuvaya katılan sporcu ve yöneticilere teşekkür ettiğini ifade etti.


Eski futbolculardan Selahattin Başaran, eski zamanlarda sporun bu dönemdeki şartlar altında oynanmadığını ama her zorluğa karşı spor bilincini geride bırakmadıklarını ve yeşil sahalara dönmenin gurur verici olduğunu belirtti.


Futbol şöleni, Başkan Hüseyin Tosun’un tüm takımlara başarılar dilemesi ve takım kaptanları ile birlikte futbol ateşini temsili olarak meşale yakmasının ardından başladı.


Futbol şöleni B gurubunda mücadele edecek olan Bebekli Spor ile Körez Spor arasından oynanan müsabaka ile başladı.




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