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Kula'da 4 buçuk kilometrelik içme suyu hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Kula’nın Kalınharman Mahallesi’nde 4 buçuk kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Kula'nın Kalınharman Mahallesi'nde 4 buçuk kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmasına başladı.


MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapılarını günümüz sistemine uygun hale getiriyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Kula ilçesine bağlı Kalınharman Mahallesi'nde 4 buçuk kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmasına da başlandı. 4 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasında sona yaklaşan ekipler, mahallede 16 bin metrekarelik üstyapı işine de imza atacak.


Mahallede yürütülen kanalizasyon ve içme suyu imalatları kapsamında Kalınharman sakinleri duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapılan yatırım için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Mahalle sakinleri kısa bir süre içerisinde mahallelerinin merkez mahallelerden farkı kalmayacağı için çok sevinçli olduklarını söylediler.

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