Kula’da 407 ihtiyaç sahibinin yüzü güldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Yalnız Değilsin’ sloganıyla il genelinde hizmet veren Gıda Bankası, Kula ilçesinde 407 haneye ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, ve Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Asena Demir, ilçedeki Gıda Bankasını ziyaret etti. Vatandaşlar; gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra ayakkabı da alabildiği Gıda Bankasından ihtiyacını karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, 17 ilçede Gıda Bankası hizmetlerinin devam ettiğini dile getirdi. Ustamehmetoğlu, “Kula ilçemizdeki Gıda Bankasını ziyaret ettik. Çalışmalar hakkında da bilgi alıyor, gerekli eksik noktaları da tespit ediyoruz. Şu an 407 ihtiyaç sahibi Kulalı vatandaşımız Gıda Bankamızdan ihtiyacını karşılıyor. Amacımız daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak” dedi.