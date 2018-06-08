Kula’da 7 bin 132 öğrenci karne aldı

2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Kula’da toplam 45 okulda 7 bin 132 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Naci Hakkı Ulusoy İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Osman Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İbrahim Özel katıldı.

Kaymakam Güven, anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin karnelerini dağıttı. Öğrencilerin yaz tatili boyunca bol bol kitap okumaları konusunda tavsiyede bulunan Kaymakam Güven, her başarısızlığın da bir telafisinin olduğunu ifade etti. Tatilin öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından çok iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Güven, "2017-2018 eğitim-öğretim yılını başarılı bir şekilde tamamladık. Kula Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, eğitim ve öğretim süresi boyunca geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi eğitimi alabilmeleri için çaba gösterdik. Kazasız belasız bir şekilde eğitim sezonumuzu tamamladık. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize şimdiden iyi tatiller diliyorum" dedi.