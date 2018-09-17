Kula'da 7 bin 287 öğrenci için ilk ders zili çaldı

Manisa'nın Kula ilçesinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili 7 bin 287 öğrenci için çaldı.

Kula'da yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla 4 Eylül Ahmet-Sebahat Özmen İlköğretim Okulu'nda tören düzenlendi. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından ders başı yapan öğrenci ve öğretmenler yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlamanın mutluluğunu yaşadılar. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende konuşma yapan Okul Müdürü Enver Ay, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere başarılar getirmesini temenni ederek, "Bir eğitim ve öğretim yılına daha başlarken öğrencilerimiz, okula tekrar merhaba demenin sevincini, biz öğretmenler de sevgili öğrencilerimize kavuşmanın mutluluğu ve aynı zamanda gururunu yaşıyoruz. Sevgili öğrenciler ikinci evinize hoş geldiniz. İlköğretim, eğitimin ilk ve temel basamağıdır. Bize yaşam boyu gerekli olan bilgi ve becerilerin temeli ilköğretimde atılır. Okul insanın şekillendirildiği yerdir. Bize ve öğrencilere şu andan itibaren büyük bir görev düşmektedir. Yeni eğitim ve öğretim yılının hepimiz için başarılı geçmesi dileği ile saygılarımı sunarım” dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve veliler için hayırlı olmasını temenni eden Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ise “Öğrencilerimizin bu yıl derslerine daha fazla çalışarak başarınız zirvesine ulaşacaklarını ve bu başarıda öğretmenlerimizin de büyük katkısı olacağını inanıyorum. Bizde Mili Eğitim Müdürlüğü olarak Kula'da eğitim seviyesini yükseltebilmek adına çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Öğretmen ve öğrencilerimizin derslere olan ilgilisi ve başarısı ile bizim de çalışma gayretimiz bir kat daha artıyor. Yeni eğitim öğretim yılında da Kula olarak göstereceğimiz başarılarla Manisa'da adımızdan söz ettiren bir ilçe olacağımıza inanıyorum. Yeni öğretim yılı öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde ülke genelinde 08-09 Mayıs tarihlerinde 5.sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Milli İzleme Sınavı'nda tüm soruları doğru cevaplayarak dereceye giren 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu öğrencisi Raziye Aksel Çayır'a, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen tarafından ödül verildi. Sümen, ülke genelinde yapılan sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasında yer alan öğrenci Raziye Aksel Çayır'ın başarılarının devamını diledi.

Öğrenciler yeni eğitim öğretim yılının başlama coşkusuyla sınıflarına girdiler ve masalarının üzerinde kitaplarını hazır buldular. Bu yıl eğitim-öğretim yılı, Kula'daki 41 okulda, 590 öğretmen ve 7 bin 287 öğrenci ile başladığı bildirildi.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk ders zili için 4 Eylül Ahmet-Sebahat Özmen İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törene, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Özel ve Hüseyin İzci ile öğrenci velileri katıldı.