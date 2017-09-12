Kula’da 840 dekar arazi suyla kalkınacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik yaptığı yatırımlarına devam ederken, Kula’nın Ortaköy mahallesinde yapılması planlanan tarımsal sulama tesisinde Kırsal Alan Yönetimi ekipleri tarafından incelemelerde bulundu. İncelemede, tesis için gereken çalışmaların planlaması yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, yapılması planlanan tesisten 68 üreticinin faydalanacağını belirterek, “Tesisin tamamlanmasıyla birlikte 840 dekar arazi sulanabilecek. 17 ilçede sürdürdüğümüz hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, üreticilerimizin her zaman yanında olacağız” dedi.