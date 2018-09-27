Kula'da 9. sınıf öğrencileri için uyum programı

Manisa'nın Kula ilçesinde orta öğretime geçen 9. sınıf öğrencileri için hazırlanan uyum programı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek hem öğrencilerin hem de velilerin okulla kaynaşması sağlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri için uyum programı düzenlendi. “Ortaöğretime Uyum Programı Uygulama Kılavuzu, Uygulama Yönergesi” düzenlenen programda hem öğrencilerin hem de velilerin okul yönetimiyle kaynaşması sağlandı. Öğrencilerin daha iyi anlaşması ve lise öğretim yıllarının ilk başlarında okula bakış açılarında olumlu katkı sağlamasını hedeflediklerini dile getiren Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Fatih Şengel, “Sınıf öğretmenlerimiz Begüm Çınar, Ali Eren ve Akın Altıparmak ile birlikte 9. sınıf öğrencilerimize yönelik böyle bir etkinlik düzenledik. Uyum etkinliklerinin amacının öğrenciler arasındaki kaynaşmayı kolaylaştırmak ve fark edilmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda bu programın geçiş sürecindeki problemleri en aza indirmeye veya ortadan kaldırmaya yönelik bir amacının olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle 9. sınıf, öğrencilerin en fazla zorlandıkları bir yıl olarak tanımlanır. Öğrencilerin bu yıla ilişkin deneyimleri, liseyi bitirip bitiremeyeceklerini belirleyebilmektedir" dedi.