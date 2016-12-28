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28 Aralık 2016 17:49

Kula’da Atatürk Kır Koşusu yapıldı

Kula’da Atatürk Kır Koşusu yapıldı

28 Aralık 2016 17:49

Manisa’nın Kula ilçesinde Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik olarak Atatürk Kır Koşusu düzenlendi.
Atatürk Kır Koşusu’na ilçedeki okullarda öğrenim gören 250 öğrenci katıldı. Kula Yunus Emre Kent Meydanı’nda başlayan ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde biten yarışta öğrenciler birinci olabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Genç sporcuların ailelerinin de hazır bulunduğu yarışlar 6 kategoride gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Yarış sonunda kısa bir konuşma yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Baytar, “Atatürk Kır Koşusu’nda 6 kategoride yaklaşık 250 öğrencimiz birbirleri ile yarıştı. Birinci olabilmek için mücadele veren öğrencilerimizden dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum. Ayrıca düzenlenen koşuda emeği geçen beden eğitim öğretmeni arkadaşlarıma ve okul idarecilerimize teşekkür ediyorum. Öğrenciler adına eğitim öğretim dönemindeki faaliyetlerimiz de devam edecek.”ifadelerini kullandı.
Atatürk Kır Koşusu’nda emeği geçen öğretmenlere teşekkür eden Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ethem Dağlı da dereceye giren öğrencileri ve öğretmenlerini kutlayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.



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