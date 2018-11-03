Kula'da Bakan Kasapoğlu adına turnuva düzenleniyor

Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına düzenleneceği belirtildi.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, geleneksel hale getirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvasını bu yıl, Kulalı olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına düzenleyeceklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu'nun Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevindeyken ve Gençlik ve Spor Bakanı olduktan sonra Kula'ya kazandırdığı hizmetlerden dolayı bu yıl düzenleyecekleri öğretmenler arası masa tenisi turnuvasına Bakan Kasapoğlu'nun adını verdiklerini aktaran Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Bakan Kasapoğlu'nun memleketi Kula ziyaretinde söz vererek gönderdiği 30 adet masa tenisi seti ile bu yıl yapılacak olan turnuvayı gerçekleştireceklerini ifade etti.

Sümen, "Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiğimiz bay-bayan öğretmenler arası masa tenisi turnuvasını bu sene de düzenleyeceğiz. Fakat geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl ki organizasyona, geçmiş dönemlerde ve Bakan olduktan sonra Kula'ya birbirinden değerli hizmetler kazandıran hemşehrimiz Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun adını verme kararı aldık. Hem Bakanımız Kasapoğlu'nun adına bu turnuvayı düzenleyeceğiz, hem de Kasapoğlu'nun memleketi Kula'ya geldiğinde okullara dağıtılması için söz verdiği 30 adet masa tenisi masalarında bu turnuvayı yapacağız. Turnuvaya tüm okullarımızdan bay ve bayan öğretmenlerimiz katılabiliyor. Bu yıl turnuvamızın açılış maçını da Kula Kaymakamımız Kemal Duru ile birlikte yapacağız. Düzenlenecek olan turnuvaya tüm öğretmen arkadaşlarımızı davet ediyorum ve tüm mesai arkadaşlarımın şimdiden Öğretmenler Gününü kutluyorum” dedi.