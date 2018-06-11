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11 Haziran 2018 13:57

Kula’da bayram şekerleri raflarda yerini aldı

Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte Manisa’nın Kula ilçesinde bayramlık şekerler, çikolatalar ve çerezler raflardaki yerini aldı.

Kula’da bayram şekerleri raflarda yerini aldı

11 Haziran 2018 13:57


Kula’da faaliyet gösteren market ve bakkallar, Ramazan Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle ikramlık şeker satışlarına ağırlık vermeye başladı. Ramazan Bayramı’na 4 gün kala çeşitli kalite ve fiyattaki şeker, çikolata ve çerezleri vatandaşın hizmetine sunduklarını belirten esnaf, vatandaşların bütçelerine göre şeker aldığını söylediler. Reyonları rengarenk süsleyen şekerlerin kilogramı 5 TL’den başlayarak, 25 TL’ye kadar değişirken, Kulalı esnaf, tatlı ve çikolata çeşitlerinin yanı sıra lokum satışlarında da artış olduğunu belirtti.




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