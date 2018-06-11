Kula’da bayram şekerleri raflarda yerini aldı

Kula’da faaliyet gösteren market ve bakkallar, Ramazan Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle ikramlık şeker satışlarına ağırlık vermeye başladı. Ramazan Bayramı’na 4 gün kala çeşitli kalite ve fiyattaki şeker, çikolata ve çerezleri vatandaşın hizmetine sunduklarını belirten esnaf, vatandaşların bütçelerine göre şeker aldığını söylediler. Reyonları rengarenk süsleyen şekerlerin kilogramı 5 TL’den başlayarak, 25 TL’ye kadar değişirken, Kulalı esnaf, tatlı ve çikolata çeşitlerinin yanı sıra lokum satışlarında da artış olduğunu belirtti.