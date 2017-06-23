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23 Haziran 2017 17:17

Kula’da bayram tedbirleri alındı

Manisa’nın Kula ilçesinde Kula Kaymakamı Osman Güven Ramazan Bayramı boyunca Kula’da alınacak güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Kula’da bayram tedbirleri alındı

23 Haziran 2017 17:17


Ramazan Bayramı süresince Kula’da genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir dizi tedbir alındı. Alınan tedbirler hakkında bilgi veren Kula Kaymakamı Osman Güven, "Vatandaşlarımızın bayram nedeniyle ziyaret ve tatil amacıyla ikametlerinden uzun süre ayrı kalacakları ve birçok iş yerinin de kapalı olacağı düşünülerek evden ve iş yerinden hırsızlık olaylarının önlenmesi için ek tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmalarını ve evden uzun süre ayrılacak olan aileler kapılarını sadece çekerek değil kilitleyerek evden ayrılmalarını, ayrıca polis olarak bizlerin de tedbirlerimizi arttırdığımızı bilmelerini isterim” dedi.


Bayram süresi boyunca trafik yönünden de tedbirlerin arttırıldığını ifade eden Güven, "Bölgemiz trafik yoğunluğu açısında büyük bir öneme sahiptir. Bölgemize kazaların olmaması için de yol kontrollerimizde takoğraf, hız, emniyet kemeri, alkol denetimi, kural ihlallerini denetleyerek, bayram boyunca üzücü olaylara sebebiyet verilmemesi için gerekli tedbirlerimizi aldık ve ekiplerimizce uygulamalara da başladık. Halkımızın ihbar, istek ve şikayetlerinin değerlendirilmesinde ve takibinde gerekli hassasiyeti göstererek ihtiyaç durumunda 155 ve 156 nolu telefondan ulaşabilirler" diye konuştu.




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