Kula'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumu ile başladı

Manisa'nın Kula ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı kutlama etkinlikleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Kula'da Cumhuriyet Bayramı'nın 95.yılı etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleşti. Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95.yılı kutlama etkinlikleri, 29 Ekim Pazartesi günü, Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanında Yunus Emre Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programla devam edecek.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programına, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula Askerlik Şubesi Başkan vekili Asteğmen Emre Aydoğmuş, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İbrahim Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, siyasi parti yönetici ve üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.