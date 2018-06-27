Kula’da doğalgaz hattı için ilk kazma vuruldu

Manisa’nın Kula ilçesinde doğalgaz çalışmalarına başlandı. Keşif çalışmalarının tamamlandığı ilçede boruların döşenmesi için kazılacak yollara ilk kazma da vuruldu. Botaş doğalgaz boru hattı döşeme yapım işi süresince, hat genelinde Gölmarmara, Salihli, Alaşehir ve Kula İlçeleri içindeki orman ve sulu tarım arazisi başta olmak üzere, kuru tarım, bağ, mera ve fundalıklardan geçecek. Botaş gerekli gördüğü takdirde bedelini ödeyerek daimi irtifak hakkı kamulaştırması ve mülkiyet hakkı kamulaştırması yapabilecek. Botaş Akhisar’dan başlayarak Gölmarmara, Salihli, Alaşehir ve Kula’ya kadar uzanacak 128 kilometreyi geçen 16 inch çapında yüksek basınç doğal gaz çelik boru hattı sistemi doğal gaz boru hattının 500 milyon TL’lik bir yatırım değeri olacak. Doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ise Kula’ya büyük kazanım sağlanacağını kaydetti.