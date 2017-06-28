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28 Haziran 2017 23:20

Kula’da emniyetten motosiklet uygulaması

Manisa’nın Kula ilçesinde standart dışı plaka takan, plakasız ve eksik evraklı motosikletler polisler tarafından toplanarak trafikten men edildi.

Kula’da emniyetten motosiklet uygulaması

28 Haziran 2017 23:20


Kula’nın farklı cadde ve sokaklarını gezen Kula ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri ve Aşayiş ekipleri standart dışı plakalı, plakasız, tescili olmayan ve eksik evraklı motosikletleri trafikten men etti.


İlçe genelinde gürültü kirliliği, trafik kazaları ve vatandaşlara verilen rahatsızlığın önüne geçilebilmesi için kurallara uymayan motosikletlerin polis ekiplerince toplanmaya başladığını belirten yetkiler, ruhsatı olmayan, tescil yaptırmayan, standart dışı plaka takan, plakası olmayan, hız yapan motosiklet sahiplerine ekiplerin sıkça ikazda bulunduklarını sürücülerin ikazlara aldırış etmediği belirtilerek, "İlçe genelinde defalarca uyarılarda bulunduk. Ancak bu uyarılarımıza rağmen motosiklet sürücüleri dikkat etmiyorlar. Bu yüzden motosikletleri, şehrin değişik noktalarında toplamaya başladık. Toplanan motosikletleri belgelerini ve bakımlarını tamamlamaları için Yedi Emin Otoparkı’na çektik" ifadeleri kullanıldı.


Ekipler, ayrıcı motosiklet sürücülerine kask kullanmaları uyarılarında da bulundu.



Vatandaş uygulamadan memnun


İlçe Emniyet müdürlüğü ekiplerinin ilçe geneli yaptığı motosiklet uygulamasına vatandaşlar da destek verdi. Egzoz sesinden rahatsız olan vatandaşların 155 polis hattını arayarak şikayette bulunduğu öğrenildi. Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, "Kula sokak ve caddelerinde egzozu açık motor ve hız yapan motosikletler yüzünden yürüyemez olduk. Bu uygulamaların sıkça yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.




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