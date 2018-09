Kula'da Gaziler Günü kutlaması

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kula ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanında düzenlenen resmi törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Kula'da düzenlenen program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çelenk sunulmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kula Şubesi adına konuşma yapan Kıbrıs Gazisi İsmail Kara, “Vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehitler nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Şanlı tarihimizin zaferleri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Zafer günlerine bu zaferlerin kahramanlarına layık oldukları değer Her zaman her yerde verilmelidir. Savaşlara ve bu savaşların gazilerine olan ilgisizlik, şanlı tarihimizle olan bağı koparır. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman hatırlanmalıdır. Şehit ve gazisi olmayan Türk ailesi yok gibidir. Bu nedenle şehit ve gazi Türk toplumunun ortak değeridir” diye konuştu.

Kıbrıs Gazisi İsmail Kara'nın ardından konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, ülkenin birlik ve beraberliğinin şehit ve gazilere borçlu olunduğunu belirterek, “Bu kutsal vatanı dize getirmek için emperyalist güçler hiç durmadan sürekli sinsi planlar yaptılar ve her daim ülkeyi hedef alan eylemlerin peşinde oldular. Sürekli bu büyük vatanı bölme, parçalama ve dize getirme çalışmaları içerisinde olanların hesaba katamadığı bir şey vardı ki o da onların önüne sürekli bir set gibi çıkmış ve onların oyunlarını başlarına geçirmiştir. İşte bu güç, bu kutsal vatanın her karış toprağı üzerinde yaşayan asil milletin asaleti, vatanseverliği ve kahramanlığıdır. Bu güç milletimizin ta kendisidir. Bu Kahraman millet dün olduğu gibi bugün de vatan topraklarını canı pahasına korumuş, şehit ve gazi olmuştur. Bu vesile ile bu topraklar üzerinde kanları dökülen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Kahraman gazilerimize de acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanında Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen törene, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İhsan Serin, Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Mustafa Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kula Şubesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program daha sonra şehitlik ziyareti ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kula Şubesinde, Kula Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Çürük'ün tebrikleri kabulü ile devam etti.