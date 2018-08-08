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08 Ağustos 2018 14:53

Kula’da gençlere sosyal medya semineri

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Kula Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ’Sanalda Kaybettiğimiz Gerçekler ve Sosyal Medya Ahlakı’ konulu seminerde sosyal medyanın yanlış kullanımı nedeniyle insanlar üzerinde meydana gelen olumsuz etkileri anlatıldı.

Kula’da gençlere sosyal medya semineri

08 Ağustos 2018 14:53


Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Kula Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ’Sanalda Kaybettiğimiz Gerçekler ve Sosyal Medya Ahlakı’ konulu seminer düzenlendi. Gençlik Lideri Van İl Koordinatörü Adem Özer’in sunumu eşliğinde, Kula Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Selçuk Şentürk tarafından verilen seminerde, sosyal medya ve sanal dünyada kaybedilen değerler, izlenilen filmlerin ve dinlenilen müziklerin insan karakteri ve tercihleri üzerindeki etkileri, sosyal paylaşım sitelerinin yanlış kullanımı ve bu kullanımlarda insan üzerindeki olumsuzlukları, bilgisayar, telefon oyunlarında yer alan olumsuz algılar ve İslamofobi ele alındı.


Seminer hakkında bilgi veren Kula Gençlik Merkezi Lideri Selçuk Şentürk, "Sanal Hayatta Kaybettiğimiz Gerçekler konulu seminerimizde sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisini, filmler, diziler ve sosyal medya ile zihnimizi işgal eden algı operasyonlarını, bilinçli bir gençlik, farkında bir nesil için neler yapmamız gerektiğine değindik. Bu kapsamda seminerimize ilk olarak okullarımızda başladık. Şuanda da faaliyetlerimize Kula İlçe Müftülüğümüzün devam eden Yaz Kur’an Kurslarındaki talebelerimize yönelik olarak devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.




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