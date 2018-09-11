Kula'da güven ve huzur operasyonları

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen güven ve huzur operasyonlarında 65 araç trafik yönünde kontrol edildi, 732 şahsın da Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan operasyonlar, Kula'da da yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘ Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması' kapsamında Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kula İlçe Bölge Trafik Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde de İzmir-Ankara D300 karayolu üzeri Bölge Trafik Amirliği önünde denetimler yapıldı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından kahvehaneler, kafeler ve alkollü mekanlar gibi umuma açık yerlerde yapılan uygulamada, tedbir amaçlı olarak Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ve Bölge Trafik Amirliğine bağlı trafik ekipleri tarafından da eş zamanlı olarak İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde trafik uygulaması yapıldı. Uygulamalarla ilgili edinilen bilgide, İl Emniyet müdürlüğünün emri doğrultusunda tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Kula'da da uygulama gerçekleştirildiği16.00 ile 18.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 150 kişinin GBT sorgulaması yapıldığı ve aranması bulunan 1 kişinin gözaltına alındığı, 65 aracında trafik yönünden kontrol edildiği bildirildi. GBT sorgulamalarında gözaltına alınan bir kişinin işlemlerinin yapılması için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.

Jandarmadan 17 mahalleye huzur operasyonu

Kula İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise, Kula'ya bağlı 17 mahallede eş zamanlı olarak huzur operasyonu gerçekleştirdi. 30 personelin katılımıyla 17 mahallede eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda umuma açık yerler denetlenirken, 582 GBT sorgulaması yapıldığı bildirildi. Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İhsan Serin önderliğinde 17 mahallede eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda şahısların tek tek GBT sorguları yapılırken, halkın huzuru ve güvenliği için bu tür uygulamaların artarak devam edeceği bildirildi.