Kula’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yunus Emre Caddesi Paşam lokantası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dr. Nafiz Körez Caddesi’nden Yunus Emre Caddesi’ne kontrolsüz şekilde çıkan Serhat İ. idaresindeki 45 Z 7181 plakalı otomobil ile, Yunus Emre Caddesi’nden Egemen Kavşağı istikametine seyir halinde olan İsmail E. (49) idaresindeki 45 K 9929 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 45 K 9929 plakalı araç şoförü İsmail E. yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.