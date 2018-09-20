Kula'da İlköğretim Haftası kutlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde İlköğretim Haftası kutlama programı, Mehmet ve Hüseyin Tosun İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programına Mehmet ve Hüseyin Tosun İlkokulunda devam edildi. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, "Eğitime değer vermek, eğitimi olmazsa olmazların içine almak çağdaş toplum olmanın en temel ve en vazgeçilmez unsurlarından biridir. İlköğretim öğrencilerini hayata ve üst öğrenime hazırlayan zorunlu eğitim çağını kapsar. Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren başöğretmen Atatürk'ün önderliğinde başlatılan okuma yazma ve eğitim seferberliği her yıl devam etmektedir. Atatürk'ün Türk milletine hedef olarak gösterdiği çağdaş ülkeler seviyesine ulaşmanın tek yolu toplumun eğitilmesinden geçer. Bu nedenle İlköğretim Haftası kutlanmaktadır. Ülkemizin geleceği, geleceğimizin güvencesi siz sevgili öğrencilerimiz bütün bu amaçlarımıza ulaşabilmemizin yolu Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi, tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak" dedi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulunan Kula Kaymakamı Kemal Duru ise, “Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi yolunda başarılara vesile olmasını diliyorum. Eğitim çağa uygun olarak sürekli değişen ve gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreçtir. Bu süreç toplumu yücelten, insanlığa yön veren en önemli etkendir. Eğitim nesil yetiştirme işidir. Nesil yetiştirme ise medeniyet inşası iddiasını sürdürmektir. Hedefimiz bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerle donanmış, milli kültür ile insanlığın evrensel değerlerini içtenleşmiş bireyler yetiştirmektir” diye konuştu.

Tören, şiirlerin okunması ve halk oyunu gösterileriyle devam etti. 2018-2019 sezonunun başladığı törene Kaymakam Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İbrahim Özel, okul müdürleri, öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı.