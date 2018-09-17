Kula'da jandarmadan okul servislerine sıkı denetim

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servis araçlarını denetledi.

Kula İlçe Jandarma trafik ekipleri, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servislerine sıkı denetim uyguladı. İlçe merkezinde bulunan okullar civarında servis araçlarını durdurarak denetim yapan trafik ekipleri, öğrencilere de dikkatli olmaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Trafik ekipleri, servis şoförlerini de dikkat etmeleri gereken konulara karşı uyarırken, araçlarda emniyet kemerinin çalışıp çalışmadığı ve camların açılıp açılmadığını kontrol etti. Okul servis denetimlerinde araçların yanı sıra şoförler de Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi ve yetki belgeleri kontrol edildi.