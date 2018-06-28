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28 Haziran 2018 19:35

Kula’da kaza: 1 yaralı

MANİSA (İHA) – Manisa’da otomobil ile tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kula’da kaza: 1 yaralı

28 Haziran 2018 19:35


Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak İstikametinden Salihli istikametine giden S.Y. idaresindeki 33 E 7917 damper plakalı tır aynı istikametten sanayi kavşağına girmekte olan İ.K. yönetimindeki 28 AH 736 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü İ.K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.




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