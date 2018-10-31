Kula'da Kızılay haftası kutlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde Çarıkballı İlkokul öğrencileri tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla Çarıkballı İlkokul öğrencileri tarafından kutlama programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Kula Kaymakamı Kemal Duru, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek, "Milletimizin yardımlaşma ve dayanışma gücünü harekete geçirerek, vatandaşlarımızı yüce amaçlar etrafında bütünleştiren Türkiye Kızılay Derneği kuruluşundan bu yana takdirle karşılanan hizmetlerini devam ettirmekte, insani değerlerin güçlenmesine, toplumlar arasında barış ve dostluk köprülerinin kurulmasına önemli katkıda bulunmaktadır" dedi.

Kaymakam Duru'nun konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından Kızılay haftası ile ilgili hazırlanan şiir, kompozisyon ve sunumlar yapıldı. Öğrencilerin sunumlarının ardından Kızılay'ın temel ilkeleri, çalışma şartları ve Kızılay'ı anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu.

Çarıkballı İlkokulu tarafından Kızılay Haftası ile ilgili düzenlenen programa, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İbrahim Özel, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve mahalleliler katıldı.