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07 Ağustos 2018 13:29

Kula’da korsan taşımacılığa geçit yok

Manisa’nın Kula ilçesinde trafik zabıta ekipleri korsan işçi taşımacılığına yönelik denetleme yaptı.

Kula’da korsan taşımacılığa geçit yok

07 Ağustos 2018 13:29


Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıtası ekipleri, kaçak işçi taşımacılarına göz açtırmıyor. Kula Şoförler ve Otomobilciler Odası, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı ve trafik zabıtasının başlattığı ortak çalışmalar neticesinde Kula’da servis araçlarına yönelik denetimleri arttırıldı. Yaz sezonu olması dolayısıyla Alaşehir ve Salihli ilçelerine işçi götüren servisler denetlenerek, yetki belgeleri kontrol ediliyor, yetki ve amaç dışı taşımacılık yapanlara cezai işlem uygulanıyor. Servislerin yoğun olduğu sabah saatlerinde farklı noktalarda uygulama yapan trafik timleri, usulsüz taşımacılık yapan servislere ceza kesti.


Kula’da yaz sezonunda işçi taşımacılığının artması ile birlikte Alaşehir ve Salihli ilçelerindeki fabrikalara korsan taşımacılığın da arttığını ifade eden Kula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, trafik denetimlerini sıklaştırdıklarını ve korsan taşımacılığa geçit vermeyeceklerini ifade etti. Resmiyete göre J plaka taşımacılığı haricinde yetki belgesi olmayan taşımacılarından, ticari amaçla taşımacılık yapanlara ve taşıma yetki belgesini amaç dışı kullananlara denetimlerin aralıksız süreceğini ifade eden Kırlı, yetki belgeli taşımacıların mağduriyetinin engellenmesi ve taşımacılık hizmetlerinin disiplin altına alınması için denetimlerin büyük önem taşıdığını kaydetti.




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