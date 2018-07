Kula’da Kur’an kurslarına yoğun ilgi

İlçenin en büyük camisi olan Şah Süleyman Camisi’nde yaklaşık 150 öğrenci Kur’an-i Kerim ile birlikte dini bilgiler eğitimi alıyor.

Okulların tatile girmesiyle birlikte Kula merkez ve mahallelerinde yaz Kur’an kursları başladı. İlçe Müftülüğü tarafından her yaz okulların tatile girmesinin ardından başlatılan yaz Kur’an kursları, bu yaz da büyük ilgi gördü. Kula’nın en büyük camisi olan Şah Süleyman Camisi’nde, 7 görevli hocaya bağlı olarak yaklaşık 150 öğrenci kurs görüyor. Kurs boyunca çocuklara Kur’an’dan kısa sureler, ahlak, ibadet ve itikat bilgilerini üç aşamada öğrettiklerini dile getiren Karakavuk Camii imam hatibi Ali Osman Sönmez, her yaz olduğu gibi bu yaz da kurslara katılan öğrencilere dinin temelinden başlayarak eğitim verdiklerini söyledi. Okulların kapanmasının ardından başlanan kursların yeni eğitim ve öğretim sezonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Sönmez, “Kurs boyunca çocuklarımıza Kur’an’dan kısa sureleri, ahlak, ibadet, itikat bilgilerini üç aşamada öğretiyoruz. Camilerimiz evlatlarımızla doldu. Gönüllerimiz Kur’an taliplisi çocuklarımızın cıvıl cıvıl sesleriyle çiçek açtı. Müslüman Kur’an okumayı öğrendiğinde namazda kendine yetecek kadar sure ve ayetlerden ezbere bilmelidir. Bu sebeple Şah Süleyman Camii imamı Ali Karcı, Şah Süleyman Camii müezzini Yunus Kaptan ve diğer imam hatip ve müezzin hocalar ile birlikte kurslara devam ediyoruz” dedi.